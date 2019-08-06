Выступления Медведчука в России проверят на сепаратизм

Виктор Медведчук (фото - скриншот видео)

Шевченковский райсуд Киева назначил лингвистическую экспертизу выступлений главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя (ОПЗЖ) и кума президента РФ Виктора Медведчука в России для выявления признаков сепаратизма. Об этом говорится в решении суда от 2 августа.

Соответствующие ходатайства подал следователь СБУ. Ведомство с 5 февраля текущего года расследует уголовное производство о возможном сепаратизме и госизмене Медведчука.

18 июля Медведчук и другой лидер ОПЗЖ, Юрий Бойко, провели пресс-конференцию в Санкт-Петербурге. Ее видеозапись посмотрели следователи СБУ. Необходимо установить, содержатся ли в тексте выступления Медведчука публичные призывы к свержению конституционного строя или захвату власти в Украине, а также неконституционному изменению ее границ.

Суд поручил Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции провести такую лингвистическую экспертизу.

Кроме того, Суд по требованию СБУ также назначил лингвистическую экспертизу выступлений Медведчука, Бойко и еще трех депутатов ОПЗЖ в Москве 10 июля для выявления признаков сепаратизма. Тогда депутаты встретились с руководством правительства страны-агрессора и путинской партии Единая Россия.