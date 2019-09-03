"Это абсурд". Медведчук ответил на обвинения Зеленского

Виктор Медведчук (скриншот) 5

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя Виктор Медведчук назвал абсурдным заявление президента Владимира Зеленского о непрозрачности финансирования ОПЗЖ. Об этом Медведчук сказал журналистам в кулуарах Рады.

"Это абсурдное заявление господина Зеленского. Они еще раз продемонстрировали, что мы является реальной оппозицией для власти, для господина Зеленского и для его команды", - сказал он.

Медведчук заявил, что ОПЗЖ "прозрачна в своем финансировании". "Мы финансируем свою партию из легальных источников, из денег, которые облагаются налогом", - заявил глава политсовета ОПЗЖ.

По его словам, таким образом Зеленский "борется незаконными политически мотивированными методами" с оппозицией.

Ранее Зеленский заявил, что у него есть "большие вопросы" к финансированию ОПЗЖ и телеканалов, которые связывают с Медведчуком. Президент спрогнозировал, что эта история "очень плохо закончится".