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"Это абсурд". Медведчук ответил на обвинения Зеленского

"Это абсурд". Медведчук ответил на обвинения Зеленского - Фото
Виктор Медведчук (скриншот) 5
03.09.2019, 14:53

Виктор Медведчук считает, что президент Зеленский решил бороться с ним "незаконными методами"

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя Виктор Медведчук назвал абсурдным заявление президента Владимира Зеленского о непрозрачности финансирования ОПЗЖ. Об этом Медведчук сказал журналистам в кулуарах Рады.

"Это абсурдное заявление господина Зеленского. Они еще раз продемонстрировали, что мы является реальной оппозицией для власти, для господина Зеленского и для его команды", - сказал он.

Медведчук заявил, что ОПЗЖ "прозрачна в своем финансировании". "Мы финансируем свою партию из легальных источников, из денег, которые облагаются налогом", - заявил глава политсовета ОПЗЖ.

По его словам, таким образом Зеленский "борется незаконными политически мотивированными методами" с оппозицией.

Ранее Зеленский заявил, что у него есть "большие вопросы" к финансированию ОПЗЖ и телеканалов, которые связывают с Медведчуком. Президент спрогнозировал, что эта история "очень плохо закончится".

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Владимир Зеленский виктор медведчук ОПЗЖ
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