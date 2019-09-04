Названы официальные спонсоры партии Медведчука

Виктор Медведчук (скриншот с видео)

Согласно официальному финотчету партии Оппозиционная платформа – За життя, во втором квартале 2019 года ее финансировали Сергей и Юлия Левочкины, Марина и Григорий Суркисы, братья Козаки, Нестор Шуфрич и десяток предпринимателей из Бердянска. Об этом сообщает движение Чесно.

Отчет партии опубликован на сайте НАПК.

Во втором квартале ОПЗЖ получила 61,9 млн грн взносов. Из них 45 млн грн - от физических лиц и 16,9 млн грн - от юридических.

26 млн грн впоследствии партия перевела на счет своего избирательного фонда. "Поэтому Левочкин, Суркисы, Козаки и Шуфрич фактически профинансировали избирательную кампанию партии", - говорят в Чесно.

Однако это только часть доноров ОПЗЖ, имена других будут обнародованы в отчете за третий квартал 2019 г.

Большинство взносов превышали 100 тыс грн.

По 1,6 млн грн дали Нестор Шуфрич, десятый номер в списке ОПЗЖ Тарас Козак (официальный собственник телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK) и его брат Богдан Козак, 1,5 млн грн пожертвовал пятый номер в списке партии Сергей Левочкин, а его сестра Юлия Левочкина (номер 21) передала еще 1,7 млн грн.

Григорий Суркис (17 номер) дал 1,5 млн грн, его племянница Марина Суркис - 1,5 млн грн.

1,6 млн грн внес Виктор Медведчук, однако 1,3 млн грн партия ему вернула.

15,4 млн грн на счет ОПЗЖ перечислили жители Бердянска. Это более 30% всех вкладов физических лиц. Более половины этих доноров так или иначе связаны с народным депутатом Александром Пономаревым, который фигурирует в антикоррупционных расследованиях.

Четыре юридические лица проспонсировали ОПЗЖ на 11,1 млн грн: ООО К.А.Н. Девелопмент, ООО Авалон Систем, финансовая компания Бизнес капитал НВ и ЧП Радонит 2017.