"Эксперимент с высоким риском". Германия о создании в России вакцины от COVID-19

Немецкие специалисты говорят, что нет данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины

Немецкие специалисты сомневаются, что Россия действительно смогла создать вакцину против COVID-19. Об этом сообщает Tagesschau.

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Пресс-секретарь федерального министерства здравоохранения сообщила газетам редакционной сети Германии, что нет данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины.

"Положительный баланс пользы и риска для вакцины должен быть продемонстрирован, прежде чем ее можно будет использовать в широком масштабе. В ЕС безопасность пациентов является главным приоритетом", - отмечается в сообщении.

Пока немецкое министерство не ведет переговоров с российскими властями о вакцине.

Институт Пауля Эрлиха (PEI), который отвечает за одобрение вакцин в Германии, предостерег от необдуманных действий. "Даже в нынешней ситуации пандемии крайне важно, чтобы все тесты и оценки проводились с такой же осторожностью, как и с другими вакцинами", - сказал президент PEI Клаус Цихутек.

Президент немецкой медицинской ассоциации Клаус Рейнхардт назвал одобрение российской вакцины "экспериментом на людях с высоким риском".

Он считает, что создается впечатление, что речь идет о "популистской мере авторитарного государства, которое хочет продемонстрировать мировому сообществу свои научные возможности".

11 августа сообщалось, что в России зарегистрировали свою вакцину против нового коронавируса.

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Арина Толина

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