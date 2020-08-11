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COVID-19. Путин заявил, что РФ первой зарегистрировала вакцину. Ее не проверили

11.08.2020, 12:09
COVID-19. Путин заявил, что РФ первой зарегистрировала вакцину. Ее не проверили - Фото
Иллюстративное фото: pixnio.com

Вакцину "Гам-Ковид-Вак" проходит только фазу II клинических испытаний, в которой участвуют не более сотни человек

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В России зарегистрировали свою вакцину против нового коронавируса. Об этом, как пишет пропагандистское агентство ТАСС, сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

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По его словам, "сегодня утром впервые в мире" зарегистрирована вакцина против SARS-CoV-2, которая "эффективна и способна сформировать устойчивый иммунитет", а также якобы "прошла все необходимые проверки". Президент РФ заявил, что прививку получила уже одна из его дочерей: у нее после первой инъекции "опустилась температура с 38 до 37 с небольшим, и все", а после закрепляющего укола "тоже температура немного поднялась, но теперь чувствует себя хорошо".

Речь идет о вакцине "Гам-Ковид-Вак", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Путин заявил, что ее массовый выпуск "начнется в ближайшее время".

СПРАВКА. Вакцина от центра им. Гамалеи и военного ведомства РФ основана на человеческом аденовирусе (один из вирусов простуды): его "вооружили" белковыми шипами SARS CoV-2 для стимуляции иммунного ответа. Она уже якобы прошла фазу I клинических испытаний с 40 подопытными, в том числе солдатами, и проходит фазу II. Публикации результатов нет, но сотрудники говорят об "успехе". Еще весной они, включая директора Гинцбурга, опробовали вакцину на себе. Создатели считают, что ее действие продлится пару лет.

Вчера российская Ассоциация организаций по клиническим исследованиям призвала отложить регистрацию вакцины: "Это новая вакцина, она пока не завершила тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования".

РБК пишет, что замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко в ответ заявила, что "Россия - страна с богатой историей разработки и производства вакцин, и вряд ли вакцина от Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям".

Голос Америки пишет, что президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что принимает предложение России поставить вакцину и выразил готовность стать первым человеком в стране, получившим прививку: "Мне сделают укол на публике".

  • В центре Гамалеи заявили Медузе, что их вакцина – "копипаст" более ранней разработки препарата от родственного коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Читайте также: Bloomberg пишет о тайной вакцинации "элит" в РФ от коронавируса. Там отрицают

Евгений Пилипенко
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