COVID-19. Путин заявил, что РФ первой зарегистрировала вакцину. Ее не проверили

Вакцину "Гам-Ковид-Вак" проходит только фазу II клинических испытаний, в которой участвуют не более сотни человек

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В России зарегистрировали свою вакцину против нового коронавируса. Об этом, как пишет пропагандистское агентство ТАСС, сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

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По его словам, "сегодня утром впервые в мире" зарегистрирована вакцина против SARS-CoV-2, которая "эффективна и способна сформировать устойчивый иммунитет", а также якобы "прошла все необходимые проверки". Президент РФ заявил, что прививку получила уже одна из его дочерей: у нее после первой инъекции "опустилась температура с 38 до 37 с небольшим, и все", а после закрепляющего укола "тоже температура немного поднялась, но теперь чувствует себя хорошо".

Речь идет о вакцине "Гам-Ковид-Вак", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Путин заявил, что ее массовый выпуск "начнется в ближайшее время".

СПРАВКА. Вакцина от центра им. Гамалеи и военного ведомства РФ основана на человеческом аденовирусе (один из вирусов простуды): его "вооружили" белковыми шипами SARS CoV-2 для стимуляции иммунного ответа. Она уже якобы прошла фазу I клинических испытаний с 40 подопытными, в том числе солдатами, и проходит фазу II. Публикации результатов нет, но сотрудники говорят об "успехе". Еще весной они , включая директора Гинцбурга, опробовали вакцину на себе. Создатели считают, что ее действие продлится пару лет.

Вчера российская Ассоциация организаций по клиническим исследованиям призвала отложить регистрацию вакцины: "Это новая вакцина, она пока не завершила тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования".

РБК пишет, что замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко в ответ заявила, что "Россия - страна с богатой историей разработки и производства вакцин, и вряд ли вакцина от Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям".

Голос Америки пишет, что президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что принимает предложение России поставить вакцину и выразил готовность стать первым человеком в стране, получившим прививку: "Мне сделают укол на публике".

В центре Гамалеи заявили Медузе, что их вакцина – "копипаст" более ранней разработки препарата от родственного коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

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Евгений Пилипенко

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