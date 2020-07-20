Bloomberg пишет о тайной вакцинации "элит" в РФ от коронавируса. Там отрицают
Медики в России называют "спекуляциями и слухами" данные западных СМИ о том, что российская "верхушка" уже давно привита от SARS-CoV-2
Многие в руководстве России и крупные бизнесмены с апреля вакцинированы экспериментальным препаратом местной разработки от нового коронавируса. Об этом, ссылаясь на свои источники в РФ, сообщило агентство Bloomberg. Российские разработчики вакцины-кандидата заверили Интерфакс, что не знают о доступе местных политиков и бизнесменов к препарату.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Американский источник пишет, что якобы имеет в распоряжении данные о вакцинации "сотен" людей, в том числе топ-сотрудников компании Русал, "миллиардеров и правительственных чиновников".
"Ничего не знаю про крупных (бизнесменов), и про мелких тоже", - сказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург и предложил обратиться за комментариями в Минздрав РФ. Там сообщили, что идут клинические испытания двух форм вакцины, и что "в гражданский оборот она не выпущена".
Вчера пресс-секретарь Кремля не ответил на текстовый вопрос Bloomberg о том, сделали ли прививку президенту РФ Владимиру Путину и другим членам его администрации. В правительстве РФ также пока не комментировали запрос агентства. В Роспотребнадзоре от комментариев отказались.
- Аналогичный препарат создала компания CanSino в КНР, его уже вывели на фазу II.
- На прошлой неделе Канада, США и Британия обвинили связанных с властями РФ хакеров в попытке выкрасть данные о разработках вакцин против COVID-19. Москва все отрицает.
- ВОЗ осторожно спрогнозировала старт глобальной вакцинации против коронавируса.
- Некоторые ученые призывают добровольцев специально заражаться после прививки.
Читайте также: В Китае зафиксирован неизвестный вирус, вызывающий пневмонию (каким было первое сообщение о коронавирусе)
Комментарии