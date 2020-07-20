Bloomberg пишет о тайной вакцинации "элит" в РФ от коронавируса. Там отрицают

Медики в России называют "спекуляциями и слухами" данные западных СМИ о том, что российская "верхушка" уже давно привита от SARS-CoV-2

Многие в руководстве России и крупные бизнесмены с апреля вакцинированы экспериментальным препаратом местной разработки от нового коронавируса. Об этом, ссылаясь на свои источники в РФ, сообщило агентство Bloomberg. Российские разработчики вакцины-кандидата заверили Интерфакс, что не знают о доступе местных политиков и бизнесменов к препарату.

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Американский источник пишет, что якобы имеет в распоряжении данные о вакцинации "сотен" людей, в том числе топ-сотрудников компании Русал, "миллиардеров и правительственных чиновников".

"Ничего не знаю про крупных (бизнесменов), и про мелких тоже", - сказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург и предложил обратиться за комментариями в Минздрав РФ. Там сообщили, что идут клинические испытания двух форм вакцины, и что "в гражданский оборот она не выпущена".

СПРАВКА. Вакцина от центра им. Гамалеи и военного ведомства РФ основана на человеческом аденовирусе (один из вирусов простуды): его "вооружили" белковыми шипами SARS CoV-2 для стимуляции иммунного ответа. Она уже якобы прошла фазу I клинических испытаний с 40 подопытными, в том числе солдатами. Публикации результатов нет, но сотрудники говорят об "успехе" и новой фазе испытаний. Еще весной они , включая директора Гинцбурга, опробовали на себе эту вакцину. Создатели считают, что ее действие продлится пару лет.

Вчера пресс-секретарь Кремля не ответил на текстовый вопрос Bloomberg о том, сделали ли прививку президенту РФ Владимиру Путину и другим членам его администрации. В правительстве РФ также пока не комментировали запрос агентства. В Роспотребнадзоре от комментариев отказались.

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Евгений Пилипенко

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