Коронавирус-турборежим. Добровольцев хотят заражать SARS-CoV-2 после вакцинации

Группа ученых с мировым именем, которая ратует за ускорение разработки вакцины против SARS-CoV-2, озвучила спорную идею "ради спасения многих жизней"

Международная организация ученых 1 Day Sooner, куда входят и 15 нобелевских лауреатов, призывает добровольцев, проверяющих действие основных вакцин-кандидатов против коронавируса, специально заражаться после прививки. Как пишет BBC News со ссылкой на инициативу, это единственный экстренный способ узнать, работает ли препарат, и тем самым значительно ускорить процесс его изучения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Традиционные испытания включают введение одним добровольцам вакцины, другим - плацебо. Привитые препаратом и "пустышкой" возвращаются к повседневной жизни. Поскольку шансы подвергнуться воздействию инфекции при таком способе проверки вакцины обычно низки, может потребоваться много людей и времени, чтобы дождаться вразумительных результатов.

В открытом письме группы ученых руководителю Нацинститута здравоохранения США (NIH) говорится, что радикальные "челлендж-испытания" ускорят проверку вакцины.

Директор программы создания вакцины ChAdOx1 nCoV-19 из Оксфорда считает, что риски для молодых и здоровых добровольцев "будут низкими, а потенциальные выгоды для общества огромны", но предостерегает: для отмашки властей потребуется "очень убедительное этическое обоснование".

Читайте также: В Израиле создали VSV-∆G-S: вакцину против коронавируса на базе другого вируса

Письмо также подписано профессором Адрианом Хиллом, директором Института Дженнера. Он полагает, что такие тесты могут начаться "в ближайшие месяцы".

Между тем, директор NIH Фрэнсис Коллинз уточнил, что "челлендж-испытания" на COVID-вакцины "обсуждаются", но о разработке таких планов речь пока не идет.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания Американская компания Moderna сообщила о успехе ее вакцины mRNA-1237 на первых фазах испытаний: на днях привьют 30 000 человек.

Бельгийские ученые создали вакцину YF-S0 против нового коронавируса на основе ослабленного и генетически модифицированного вируса желтой лихорадки.

Уже 23 вакцины проверяется на людях .

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.