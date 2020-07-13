Забытую болезнь использовали в Бельгии для создания вакцины против SARS-CoV-2

У 40% привитых хомяков не было увеличения уровня нейтрализующих антител после заражения их SARS-CoV-2: "наводит на мысль о стерилизующем иммунитете"

Бельгийские ученые создали вакцину YF-S0 против нового коронавируса на основе ослабленного и генетически модифицированного вируса желтой лихорадки. Об успешных испытаниях препарата на мышах и хомяках они сообщили в препринте на сервере bioRxiv.

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Препарат создали на основе вакцины YF17D против желтой лихорадки. Однократная доза YF-S0 приводит к появлению у хомяков высоких уровней нейтрализующих (nAb) и связывающих (bAb) антител, пишут исследователи.

Они утверждают, что защитный иммунитет появился очень быстро. Уже через 10 дней после прививки дозой 10 000 БОЕ (бляшкообразующих единиц; наименьшее количество вируса, способное вызвать образование колонии патогена) пять из восьми животных "были защищены в сильном инфекционном тесте". Такая доза давала более высокие уровни nAb спустя три недели после вакцинации по сравнению с методикой прививки "первичная+закрепляющая" двумя дозами по 1000 БОЕ.

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Более того, однократная доза "обеспечила эффективную и полную защиту" от заражения SARS-CoV-2, пишут авторы, что оценивалось по отсутствию инфекционного вируса в легких у всех восьми животных, которых пытались заразить. Вирусная РНК в мизерных количествах присутствовала только у одного животного.

Кроме того, YF-S0 показал на двух моделях мышей благоприятный профиль безопасности по сравнению с YF17D, что очень важно, так как вакцина против желтой лихорадки противопоказана пожилым и людям с осложняющими заболеваниями. YF-S0 способствует и появлению Т-клеточного иммунного ответа против коронавируса, добавили авторы.

СПРАВКА. Желтая лихорадка относится к "забытым болезням" - группе инфекционных и паразитарных тропических заболеваний, поражающих преимущественно беднейшее население в отсталых регионах мира. Такие болезни противопоставляются СПИДу, туберкулезу и малярии, которые привлекают к себе значительное внимание и финансирование.

Уже около 20 вакцин проверяются на людях: препараты Moderna , CanSino , Inovio и кандидат из Оксфорда считаются пока самыми перспективными.

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Евгений Пилипенко

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