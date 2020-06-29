Китай попробует на военных экспериментальную вакцину от COVID-19

Вакцина, прививка (фото - Bicanski, pixnio.com)

Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной фармакологической компанией CanSino Biologic. Об этом сообщает Bangkok Post.

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Отмечается, что китайские военные одобрили применение вакцины компании CanSino Biologic – с 25 июня сроком на один год.

Сообщается, что вакцину разработали в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук Китая, она успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний.

Результаты испытания показали, что вакцина от CanSino обладает "хорошим профилем безопасности" и способна предотвратить заболевание, вызываемое коронавирусом.

По данным сайта Worldometers, в мире обнаружено 10 294 499 случаев COVID-19, из них 505 468 – летальных, 5 586 839 человек выздоровели.

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