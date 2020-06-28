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Коронавирус. ВОЗ заявила, что ей срочно необходим $31 млрд и объяснила, для чего

Коронавирус. ВОЗ заявила, что ей срочно необходим $31 млрд и объяснила, для чего - Фото
Вакцина, прививка (фото - Bicanski, pixnio.com)
28.06.2020, 16:31

Во ВОЗ заявили, что на разработку и производство вакцин, лекарств и средств диагностики в борьбе с пандемией коронавируса потребуется $31 млрд

В течение следующих 12 месяцев потребуется более $31 млрд на разработку лекарств, которые будут эффективны против COVID-19, и на производство, которое сделает их доступными для всех людей. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранении, передает ООН.

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В ВОЗ рассказали о недавно объявленной инициативе по ускорению производства препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией, известной как ускоритель доступа к инструментам COVID-19 (ACT-Accelerator).

"Понятно, что для взятия под контроль COVID-19 и спасения жизней, нам нужны эффективные вакцины, средства диагностики и терапии - в беспрецедентных количествах и с беспрецедентной скоростью", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

К реализации инициативы ACT-Accelerator привлекли правительства, организации здравоохранения, ученых, бизнесменов, гражданское общество и благотворителей.

Участники работают в четырех направлениях: диагностика, терапия, вакцины и то, что они называют "соединителем системы здравоохранения".

Они наметили план, согласно которому страны с низким и средним уровнем дохода получают 500 миллионов диагностических тестов, 245 миллионов наборов для курса лечения и два миллиарда доз вакцины до конца следующего года.

Обычно на разработку и производство вакцины уходит до 10 лет, на партнеры по ACT-Accelerator стремятся значительно сократить этот срок.

"Мы стремимся к 12, максимум 18 месяцам. И это было бы беспрецедентно, – сказала старший научный сотрудник ВОЗ доктор Сумия Сваминатан. – Хорошая новость в том, что у нас более 200 кандидатов на разных этапах клинической разработки; около 15 из них в настоящее время проходят клинические испытания на людях".

Отмечается, что ВОЗ и ее партнерам потребуется $31 млрд для достижения своих целей. На сегодняшний день получено $3,4 млрд.

Читайте также: ВОЗ предупреждает: Миллионы людей могут умереть во время второй волны COVID-19

Смотрите видео: Коронавирус. В Лондоне начинают испытывать на людях saRNA-вакцину: что это такое

Наталия Медведева
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ВОЗ вакцина коронавирус COVID-19
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