Коронавирус. В Лондоне начинают испытывать на людях saRNA-вакцину: что это такое

Вакцина saRNA от Имперского колледжа Лондона (фото — Thomas Angus, Imperial College London⁣)

В ближайшие дни в Лондоне начнется клинические испытания на людях вакцины-кандидата против коронавируса, основанной на технологии самореплицирующейся РНК (saRNA). Ее разработали и тестируют в Имперском колледже Лондона под руководством главы отдела инфекции слизистых оболочек и иммунитета Робина Шаттока, пишет пресс-служба правительства страны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

О этой разработке сообщалось еще в начале февраля: тогда ученые ждали финансирования. Оно вскоре поступило от правительства Британии в размере £41 млн и еще £5 млн благотворительных пожертвований.

Цель испытаний объединенной I/II фазы на 300 здоровых добровольцах в возрасте 18-75 лет, которые получат две дозы вакцины (начальную и, через месяц, повышенную - закрепляющую) – выяснить, хорошо ли препарат переносится и защищает ли от вируса. В опытах на животных вакцина продемонстрировала безопасность и "дала обнадеживающие признаки эффективного иммунного ответа", пишут авторы.

СПРАВКА. saRNA-вакцина - это синтетические кусочки РНК, основанные на геноме вируса, "прилипшие" к поверхности искусственных липидных наночастиц. Такие частицы после инъекции в мышцу способны проникать в клетки, где фрагменты "вирусной" РНК начинают "размножаться" и кодировать производство белков. При этом новые частицы вируса не формируются и saRNA не вызывает изменений в ДНК клетки-хозяина. Появляется иммунный ответ организма. Технология может революционизировать вакцинную отрасль: потенциально она позволяет ученым очень быстро реагировать на новые инфекционные заболевания.

Начальный этап будет на 15 участниках от 18 до 45 лет: первый из них получит очень низкую дозу, следующие - все более высокие. Ученые подчеркивают: участников не будут затем специально пытаться заразить, чтобы ускорить проверку вакцины. В случае успеха на этом этапе перейдут к следующему – III фазе с участием около 6000 добровольцев.

Шатток говорит: если технология saRNA докажет эффективность, можно будет получать вакцины "с беспрецедентной скоростью: с нуля и до испытаний на людях всего за несколько месяцев, то есть от генетического кода вируса до препарата-кандидата".

Читайте также: Украина ведет переговоры о закупке британской вакцины против коронавируса

В конце мая об успешных испытаниях вакцины, основанной на saRNA, сообщила фармкомпания HDT из США: препарат LION/repRNA-CoV2S защитил "очеловеченных" мышей и макак от заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Читайте также: "Саморазмножающаяся" РНК-вакцина защитила макак от коронавируса – исследование