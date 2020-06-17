Украина ведет переговоры о закупке британской вакцины против коронавируса

Иллюстративное фото: Mohamed Messara/EPA

Украина начинает переговоры насчет закупки вакцины-кандидата AZD1222 против коронавируса у фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы Минздрава, президент Владимир Зеленский распорядился срочно начать переговоры" по предзаказу препарата – и процедура якобы уже идет. "Важно, чтобы Украина была одной из первых стран, где будет применена вакцина, которая до того пройдет все клинические испытания", - сказал Степанов.

Зарегистрированная в Британии англо-шведская фармкомпания утверждает, что поставит в Европу по меньшей мере 400 млн бесплатных доз: такое количество заказали у разработчика члены Инклюзивного европейского вакцинного альянса (EIVA) – Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Эти страны больше других инвестируют в разработку и инфраструктуру и, вероятно, будут первыми, кто получит дозы. Поставки планируют начать "до конца года".

Недавно компания заключила аналогичные соглашения с Британией, США, а также Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям и вакцинным альянсом GAVI - еще на 700 млн доз. Согласована лицензия с Индией на поставку 1 млрд доз, главным образом для стран с низким и средним уровнем дохода людей.

Читайте также: Вакцина от коронавируса mRNA-1273 работает: скоро тесты на 30 000 людей – отчет

В мае в Оксфорде объявили о начале II и III фазы испытаний AZD1222 в Британии на 10 000 взрослых добровольцев. В компании признают, что вакцина может и не сработать, но стремятся, как и многие конкуренты, в сжатые сроки пройти испытания и, если с ними все будет в порядке, сразу иметь под рукой запас уже сделанных доз, так и мощности для производства следующих партий. Общая производственная мощность, которую собрала AstraZeneca, сейчас составляет 2 млрд доз.

В компании пишут, что стремятся "обеспечить равный доступ всем участвующим странам по всей Европе".