Коронавирус. В мире разрабатывают 133 вакцины против COVID-19 – ВОЗ

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В мире разрабатываются 133 потенциальных вакцины против COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

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Отмечается, что 10 потенциальных вакцин проходят клинические испытания в Соединенных Штатах, Великобритании и Китае.

Другие 123 находятся в доклинической оценке во всем мире, в том числе в Токийском университете, университете Тулэйн, университете Альберты и университете Питтсбурга.