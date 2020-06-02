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Коронавирус. В мире разрабатывают 133 вакцины против COVID-19 – ВОЗ

Коронавирус. В мире разрабатывают 133 вакцины против COVID-19 – ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA
02.06.2020, 20:33

По данным ВОЗ, в мире разрабатывают 133 вакцины против коронавируса

В мире разрабатываются 133 потенциальных вакцины против COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

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Отмечается, что 10 потенциальных вакцин проходят клинические испытания в Соединенных Штатах, Великобритании и Китае.

Другие 123 находятся в доклинической оценке во всем мире, в том числе в Токийском университете, университете Тулэйн, университете Альберты и университете Питтсбурга.

Наталия Медведева
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