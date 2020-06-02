Коронавирус. В мире разрабатывают 133 вакцины против COVID-19 – ВОЗ

В мире разрабатываются 133 потенциальных вакцины против COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что 10 потенциальных вакцин проходят клинические испытания в Соединенных Штатах, Великобритании и Китае.
Другие 123 находятся в доклинической оценке во всем мире, в том числе в Токийском университете, университете Тулэйн, университете Альберты и университете Питтсбурга.
-
На утро 2 июня в Украине коронавирус подтвержден у 24 340 человек, 727 пациентов умерли, 10078 - выздоровели.
-
Ученые не смогли заразить клетки коронавирусом с грязных поверхностей.
-
В Италии медики уверяют, что SARS-CoV-2 якобы стал менее смертоносным.
-
15 мая вакцина ChAdOx1-nCoV-19 защитила обезьян от повреждений легких, но не от заражения носоглотки.
-
18 мая Moderna заявила об успешной I фазе клинических испытаний вакцины mRNA-1273: у добровольцев появились специфичные антитела.
-
LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
Наталия Медведева