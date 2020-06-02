В Украине более 10 000 вылечились от коронавируса, число новых случаев снизилось

Число выздоровевших от коронавируса в Украине превысило 10 000, за сутки выздоровело больше людей, чем заболело. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.
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На утро 2 июня коронавирус подтвержден у 24 340 человек в Украине, 727 человек умерли, 10 078 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки зафиксировали 328 новых случаев заболевания (сутками ранее - 340), 9 человек умерли (сутками ранее - 10), выздоровели 388 пациентов (сутками ранее - 152).
На амбулаторном лечении находятся 16 896 пациентов, из них 1460 детей и 3805 медиков. Госпитализированы были с начала эпидемии 7444 человека, из них 287 детей и 877 медиков.
Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 286 человек, в том числе для одного ребенка и 26 медиков.
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