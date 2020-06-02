Коронавирус. За сутки более 100 000 человек заболели COVID-19: динамика пандемии

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Коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 103 050 человек за последние сутки по гринвичскому времени (GMT+0). В США, Бразилии и России зарегистрировали больше всего новых больных COVID-19, говорится в данных на Worldometers.

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Всего на 6:00 утра 2 июня коронавирусную болезнь выявили у 6 362 300 человек, 377 155 из них умерли, 2 900 149 пациентов выздоровели.

Динамика эпидемии в пяти странах с наибольшим числом заражений:

1. США – 1 859 323 человек заболели (+22 153 за сутки), 106 925 умерли (+730), 615 416 выздоровели;

2. Бразилия – 529 405 (+14 556), 30 046 (+732), 211 080.

3. Россия – 414 878 (+9035), 4855 (+162), 175 877.

4. Испания – 286 718 (+209), 27 127 (нет данных, на прошлой неделе в стране пересмотрели статистику и исключили из нее 2000 смертей), 196 958.

5. Великобритания – 276 332 (+1570), 39 045 (+111), информация по выздоровевшим отсутствует.

Также более 2000 новых случаев заболевания выявили в Италии. Приближается к этому числу Индия: в стране 198 370 зарегистрировали пациентов с COVID-19 (+7761 за сутки).

Более 100 000 диагнозов подтвердили во Франции, Германии, Перу, Турции, Иране и Чили.

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