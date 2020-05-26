Коронавирус. В ВОЗ предупреждают: пик пандемии может случиться в любой момент

Иллюстративное фото: Filippo Venezia/EPA

Страны должны оставаться в повышенной готовности, поскольку может произойти новый пик пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом рассказал на пресс-конференции глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы должны осознавать тот факт, что заболеваемость может подскочить в любое время. Мы не можем полагать, что только из-за того, что (в некоторых странах, - ред.) заболеваемость находится на стадии снижения, она будет продолжать снижаться, а также, что у нас есть несколько месяцев для подготовки ко второй волне", - сказал он.

Райан сказал, что "мы находимся в самой середине первой волны" пандемии и общемировая кривая заболеваемости все еще находится на подъеме.

Смотрите также: Коронавирус. Шмыгаль рассказал, как будут реагировать на новые вспышки COVID-19

Медик не исключает, что вторая волна может произойти в период сезонного гриппа – и это может усложнить борьбу с коронавирусом.

"Все страны должны быть готовы к быстрому выявлению случаев заболевания, даже те страны, которые добились успеха в подавлении заболеваемости", - подчеркнула эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхов.

На 6:00 утра 26 мая всего в мире поставили 5 588 356 диагнозов COVID-19 , 347 873 пациента с коронавирусом умерли, 2 365 719 человек одолели недуг. Бразилия обогнала США по числу новых смертей за сутки.

За 24 мая сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224. На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, 7233 пациента выздоровели.

Читайте также: Закупленный для Украины препарат повышает риски при коронавирусе – исследование