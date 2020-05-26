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Коронавирус. В ВОЗ предупреждают: пик пандемии может случиться в любой момент

Коронавирус. В ВОЗ предупреждают: пик пандемии может случиться в любой момент - Фото
Иллюстративное фото: Filippo Venezia/EPA
26.05.2020, 07:35

В ВОЗ говорят, что даже страны, которые добились снижения заболеваемости COVID-19, должны оставаться наготове для борьбы с новым пиком коронавируса

Страны должны оставаться в повышенной готовности, поскольку может произойти новый пик пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом рассказал на пресс-конференции глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает CNN.  

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"Мы должны осознавать тот факт, что заболеваемость может подскочить в любое время. Мы не можем полагать, что только из-за того, что (в некоторых странах, - ред.) заболеваемость находится на стадии снижения, она будет продолжать снижаться, а также, что у нас есть несколько месяцев для подготовки ко второй волне", - сказал он.

Райан сказал, что "мы находимся в самой середине первой волны" пандемии и общемировая кривая заболеваемости все еще находится на подъеме.

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Медик не исключает, что вторая волна может произойти в период сезонного гриппа – и это может усложнить борьбу с коронавирусом.

"Все страны должны быть готовы к быстрому выявлению случаев заболевания, даже те страны, которые добились успеха в подавлении заболеваемости", - подчеркнула эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхов.

  • На 6:00 утра 26 мая всего в мире поставили 5 588 356 диагнозов COVID-19, 347 873 пациента с коронавирусом умерли, 2 365 719 человек одолели недуг. Бразилия обогнала США по числу новых смертей за сутки.
  • За 24 мая сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224. На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, 7233 пациента выздоровели.

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Марк Сировой
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