Коронавирус. В ВОЗ предупреждают: пик пандемии может случиться в любой момент

Страны должны оставаться в повышенной готовности, поскольку может произойти новый пик пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом рассказал на пресс-конференции глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает CNN.
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"Мы должны осознавать тот факт, что заболеваемость может подскочить в любое время. Мы не можем полагать, что только из-за того, что (в некоторых странах, - ред.) заболеваемость находится на стадии снижения, она будет продолжать снижаться, а также, что у нас есть несколько месяцев для подготовки ко второй волне", - сказал он.
Райан сказал, что "мы находимся в самой середине первой волны" пандемии и общемировая кривая заболеваемости все еще находится на подъеме.
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Медик не исключает, что вторая волна может произойти в период сезонного гриппа – и это может усложнить борьбу с коронавирусом.
"Все страны должны быть готовы к быстрому выявлению случаев заболевания, даже те страны, которые добились успеха в подавлении заболеваемости", - подчеркнула эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхов.
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