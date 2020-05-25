Закупленный для Украины препарат повышает риски при коронавирусе – исследование

Плаквенил, гидроксихлорохин, хлорохин (фото - ЕРА)

Лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином/хлорохином с антибиотиками или без не помогает; более того, оно приводит к повышению риска аритмий сердца и смертельного исхода, если сравнивать с теми, кого не лечили по таким схемам. Об этом в авторитетном журнале The Lancet пишет группа медиков, которая провела многонациональный анализ использования этих препаратов для лечения COVID-19.

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Использованы обсервационные данные о 96 032 пациентах из 671 больницы на шести континентах, которых госпитализировали с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020-го. Большинство случаев заболевания в исследовании - в США. Средний возраст - 53,8 года, 46,3% женщины.

Из этого числа людей 14 888 пациентов были в группах лечения (1868 получали хлорохин, 3783 - хлорохин с макролидом, 3016 - гидроксихлорохин, 6221 - гидроксихлорохин с макролидом), и 81 144 пациента - в контрольной группе (то есть, не получали эти препараты).

10 698 (11,1%) пациентов из всех умерли в больнице.

После учета множества факторов (возраст, пол, раса, этническая принадлежность, индекс массы тела, курение, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, заболеваний легких, иммунодефицит и прочее), выяснилось, что по сравнению со смертностью в контрольной группе (9,3%), этот показатель в других группах был независимо связан с повышенными рисками.

Процент смертей в группах:

- с лечением гидроксихлорохином - 18,0%;

- гидроксихлорохин с макролидом - 23,8%;

- хлорохин - 16,4%;

- хлорохин с макролидом - 22,2%;

По сравнению с контрольной группой (0,3%), прием гидроксихлорохина (6,1%), гидроксихлорохина с макролидом (8,1%), хлорохина (4,3%) и хлорохина с макролидом (6,5%) был независимо связан с повышенным риском развития желудочковой аритмии, которой у пациента ранее не было.

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"Мы не обнаружили никаких доказательств полезности гидроксихлорохина или хлорохина при использовании отдельно или с макролидом. Предыдущие данные были получены либо в небольших анекдотических исследованиях, либо в неубедительных небольших рандомизированных исследованиях", - делают вывод авторы, добавляя, что исследование связано с определенными ограничениями и не учитывает всех факторов.

В статье подчеркивают: такие схемы лечения не следует использовать вне клинических испытаний. Нужно срочное подтверждение их эффективности, резюмировали исследователи.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

2 апреля в Украине появились протоколы для врачей для COVID-19: лечить предписывается в том числе этими препаратами. Их закупили тысячи упаковок.

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