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Трамп объявил, что принимает непроверенный против коронавируса препарат

Трамп объявил, что принимает непроверенный против коронавируса препарат - Фото
Фото: ЕРА
19.05.2020, 07:32

Уже полторы недели американский президент принимает лекарство с недоказанной эффективностью против COVID-19 - гидроксихлорохин, он же плаквенил

Американский президент Дональд Трамп, который еще в марте на основании тогда еще непроверенного исследования из Франции разрекламировал у себя в Twitter "эффективное против коронавируса" средство – связку гидроксихлорохин+азитромицин, рассказал, что начал принимать их для профилактики. Об этом он объявил на брифинге в Белом доме.

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По словам президента США, он делает это уже "полторы недели".

"Ждал, чтобы посмотреть, как загорятся ваши глаза, когда сообщу вам об этом. И я все еще здесь", – обратился Трамп к журналистам, добавив, что у него "есть множество положительных историй" о гидроксихлорохине.

Достоверных данных, что гидроксихлорохин либо предотвращает заражение SARS-CoV-2, либо помогает организму справится с инфекцией, по-прежнему нет. Это подчеркивают также и в Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Там предостерегают: лекарство имеет опасные побочные эффекты на сердце, и его могут применять только в критических случаях стационарно. В нескольких странах проходят масштабные клинические исследования на эту тему.

Как пишет Financial Times, позднее Белый дом опубликовал сообщение от Шона Конли, офицера ВМС США, который является врачом президента: "После многочисленных обсуждений, которые у нас с ним были "за" и "против" использования гидроксихлорохина, мы пришли к выводу, что потенциальные выгоды перевешивают риски".

Также он сообщил, что принимает и азитромицин с цинком.

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Евгений Пилипенко
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