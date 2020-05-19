Трамп объявил, что принимает непроверенный против коронавируса препарат

Американский президент Дональд Трамп, который еще в марте на основании тогда еще непроверенного исследования из Франции разрекламировал у себя в Twitter "эффективное против коронавируса" средство – связку гидроксихлорохин+азитромицин, рассказал, что начал принимать их для профилактики. Об этом он объявил на брифинге в Белом доме.
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По словам президента США, он делает это уже "полторы недели".
"Ждал, чтобы посмотреть, как загорятся ваши глаза, когда сообщу вам об этом. И я все еще здесь", – обратился Трамп к журналистам, добавив, что у него "есть множество положительных историй" о гидроксихлорохине.
Как пишет Financial Times, позднее Белый дом опубликовал сообщение от Шона Конли, офицера ВМС США, который является врачом президента: "После многочисленных обсуждений, которые у нас с ним были "за" и "против" использования гидроксихлорохина, мы пришли к выводу, что потенциальные выгоды перевешивают риски".
Также он сообщил, что принимает и азитромицин с цинком.
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