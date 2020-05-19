Новейшая технология. Как работает мРНК-вакцина – объясняющее видео

Вчера американская биотехнологическая компания Moderna Inc заявила об успешном первом этапе клинических испытаний экспериментальной вакцины mRNA-1273 против SARS-CoV-2, на котором проверяется безопасность препарата и его побочные эффекты. У первых восьми привитых добровольцев появились специфичные к новому коронавирусу антитела. Ранее в ее YouTube появился ролик, объясняющий механизм действия вакцины.

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Компания гордится, что создала первую партию вакцины уже через 42 дня после того, как 11 января китайцы опубликовали генетическую последовательность нового коронавируса.

Вакцина разработана на технологии матричной РНК – важнейшей биологической молекулы, которая является главным посредником между человеческой ДНК (где хранятся данные о структурах человеческого организма - "чертежи деталей") и синтезирующим белки ("детали" организма) аппаратом клетки. Грубо говоря, мРНК дает команду клетке производить соответствующие белки.

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То есть, в организм прививаемого, чтобы потренировать иммунитет, вводят не ослабленный или убитый вирус, или его определенные белки-антигены, а кусочки генетического кода вируса.

Эти мРНК проникают в клетки и вынуждают их производить те самые вирусные фрагменты – S-белки (спайк-белки поверхностных шипов вируса), которые включают "сигнализацию" иммунитета. Клетки иммунитета обучаются деактивировать эти белки антителами и затем, сталкиваясь с настоящим патогеном, уже умеют их нейтрализовать.

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16 апреля 2020 года Moderna получила от Биомедицинского центра перспективных исследований и разработок грант на сумму до $483 млн для ускорения разработки и крупномасштабного производства mRNA-1273.

В компании говорят, что даже в случае полного успеха распространение доз их вакцины по миру вряд ли будет ранее конца 2021 года из-за комплексных протоколов безопасности, ведь только период проверки эффективности вакцины на III фазе - не менее года. В Moderna, однако, готовы в случае критической необходимости до конца 2020-го обеспечить вакцинирование наиболее уязвимых людей из риск-групп, вроде медиков на "передовой".

7 мая в компании объявили, что Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) завершило рассмотрение их заявки, что позволяет перейти к II фазе клинических испытаний. Также Moderna завершает создание протокола для ключевой III фазы, которая должна начаться в начале лета, чтобы в максимально сжатые сроки подать в FDA заявление о выдаче лицензии на биопродукцию.

Подобную вакцину создает тандем Pfizer (США) и BioNtech (ФРГ) – там также начаты клинические испытания.

В разработке находятся около 100 вакцин , но в ВОЗ говорят , что она вряд ли появится в течение года.

15 мая вакцина ChAdOx1-nCoV-19 защитила обезьян от развития пневмонии и других повреждений легких, но не от заражения SARS-CoV-2 носоглотки.

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