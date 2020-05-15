Обнародована невероятно подробная модель частицы нового коронавируса – видео

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Коронавирусы имеют грубо сферическую или чаще овальную форму с диаметром частиц от 50 до 150 нм: это в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса

Студия биомедицинской визуализации Visual Science показала самую подробную – до отдельных атомов – 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2. Там утверждают, что на данный момент это наиболее научно точная модель вирусной частицы SARS-CoV-2.

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Модель создана как часть некоммерческого проекта Virus Park, в архиве которого уже есть модели вирусов ВИЧ, гриппа A/H1N1, лихорадок Эбола и Зика, а также папилломы человека. Дизайнеры отмечают, что используют единую цветовую схему для всех вирионов. Яркими цветами обозначены белки, которые кодирует вирусный геном, оттенками серого - структуры, которые вирус берет из клетки-хозяина.

"Таким образом мы подчеркиваем паразитную и несамостоятельную природу вирусов", - объяснили авторы анимации.

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На кадрах видно мельчайшие детали зрелой частицы SARS-CoV-2 - с поверхностными белками в мембране (которых около 90 единиц), а на изображении "в разрезе" - нуклеокапсид с генетическим материалом.

Поверхностными выростами, каждый из которых состоит из трех одинаковых S-белков, частица "стыкуется" с заражаемой клеткой. Эти белки разделены на три части: S1 на самом верху шипа взаимодействует с рецептором клетки (АСЕ2), а S2 и S2' запускают процесс слияния вирусной мембраны с клеточной.

Смотрите фото: Уникальные снимки момента заражения клетки коронавирусом

Фрагмент белка, который связывается с АСЕ2, расположен на своего рода шарнирной структуре, и способен отгибаться вверх для осуществления "стыковки". Модель показывает все его состояния. Эти белки сильно модифицированы и превращены в гликопротеины, что помогает вирусу маскироваться от иммунитета организма.

Смотрите видео: Как частицы коронавируса атакуют клетки человека и проникают в них

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Теги: наука, исследование, медицина, биология, анимация, модель, коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2, структура
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