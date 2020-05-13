Открытие. В природе найден "ближайший родственник" коронавируса SARS-CoV-2

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Считавшаяся уникальной особенность SARS-CoV-2 (SC2) обнаружена в другом коронавирусе - RmYN02, который недавно открыли в рукокрылых вида Rhinolophus malayanus. Это еще одно доказательство, что вызвавший пандемию патоген не создали в лаборатории, он – одна из многих инфекций, природными резервуарами которых являются рукокрылые, панголины или другие животные. Об этом пишут ученые в журнале Current Biology.

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Китайские и австралийские специалисты с мая по октябрь 2019-го отобрали 302 пробы у 227 особей летучих мышей в районе Менгла южной провинции Юньнань (КНР).

После масштабных исследований геномов вирусов выяснилось, что в масштабе полного генома RmYN02 на 93,3% идентичен SC2, а в гене 1ab, который кодирует белок, эти два вируса идентичны на 97,2%.

Как и у SC2, у RmYN02 есть необычная аминокислотная вставка в точке слияния субъединиц S1/S2 белка шипа (S-белка или спайкового белка). "Это является убедительным доказательством, что такие казавшиеся необычными инсерционные события могут происходить естественным образом у животных бетакоронавирусов. События такого рода - ожидаемый компонент эволюции вируса", - подчеркнули ученые.

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Этот "ближайший родственник" SC2 мало похож на него в генах рецептор-связывающего домена (RBD; та часть белкового конгломерата, которая специфично якорится за рецепторы АСЕ2 на мембране человеческой клетки и, таким образом, заражает ее, - ред.). Там они идентичны всего на 61,3%. То есть, RBD найденного вируса не вряд ли может связываться с ACE2. Это, однако, говорит о том, что такие аминикислотные вставки возникли в результате независимых эволюционных событий.

Еще одним наиболее тесно связанным с SC2 вирусом является RaTG13, наденный у Rhinolophus affinis в Юньнане в 2013-м: он имел 96,1% идентичности нуклеотидов и 92,9% идентичности в гене S-белка. Оба вида рукокрылых - Rhinolophus malayanus и Rhinolophus affinis - широко распространены в юго-западном Китае и Юго-Восточной Азии.

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Несколько новых коронавирусов, родственных SC2, были также обнаружены в малайских ящерах (Manis javanica), которых незаконно ввозят в южный Китай. Хотя эти панголинские коронавирусы более отдалены от SC2, чем RaTG13, они очень похожи на SC2 в RBD-домене.

"Поэтому, возможно, ящерицы играют важную роль в экологии и эволюции CoV. Обнаружение вирусов в панголинах предполагает, что существует большое разнообразие CoV, которые еще предстоит отобрать у диких животных, и некоторые из них могут быть непосредственно связаны с появлением SC2", - предположили ученые.

Некоторые политики и СМИ предполагают, что SC2 пошел по миру после утечки из лаборатории в Ухане, где его якобы могли и создать. Но "создатель" пандемичного коронавируса - природа, то есть естественная эволюция, делают выводы исследователи.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания На утро 12 мая только в Украине зафиксировано 16 023 случая заболевания, 425 человек умерли, 3373 пациента выздоровели.

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