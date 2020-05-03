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Помпео: Есть доказательства, что вспышка COVID-19 началась в лаборатории Уханя

Помпео: Есть доказательства, что вспышка COVID-19 началась в лаборатории Уханя - Фото
Майкл Помпео (Фото: пресс-служба президента Украины)
03.05.2020, 21:40

Глава Госдепа США Помпео говорит, что пока нет информации о том, была ли предполагаемая утечка нового коронавируса из лаборатории Уханя умышленной

Власти США имеют доказательства того, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, началась из лаборатории китайского города Ухань. Об этом в эфире ABC News заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

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"Существует значительное количество доказательств того, что это началось в той лаборатории в Ухане", - сказал он и добавил, что сейчас разведка продолжает собирать данные о распространении патогена.

Помпео не дал четкого ответа о том, как появился новый коронавирус. Сначала он сказал, что, по "мнению лучших экспертов", вирус был создан человеком, однако журналистка возразила: по данным Американского разведывательного сообщества, вирус не является искусственным. Дипломат ответил, что видел отчет и у него нет оснований считать, что разведчики ошиблись. 

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У Помпео также нет информации о том, была ли предполагаемая утечка из китайской лаборатории преднамеренной. По его словам, Китай не дает доступ к лаборатории и отказывается сотрудничать с западными экспертами, что усложняет поиск ответов на вопросы о происхождении пандемии.

  • 30 апреля, сообщалось, что Американское разведывательное сообщество считает, что вирус COVID-19, возникший в Китае, не был искусственным или генетически модифицированным.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии.
  • 1 мая сообщалось, что Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19.

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Марк Сировой
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Майкл Помпео лаборатория коронавирус COVID-19
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