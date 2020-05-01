Коронавирус. Китай отказал ВОЗ в доступе к расследованию происхождения COVID-19

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Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19. Об этом сообщил представитель ВОЗ в Китае доктор Гауден Галеа, передает Sky News.

"Мы знаем, что проводится какое-то национальное расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться", - сказал Галеа.

По его словам, ВОЗ обратился с просьбой к комиссии по здравоохранению и властям Китая, поскольку знание о происхождении вируса очень важно, также чрезвычайно в этом контексте изучать взаимодействие между животными и человеком.

"Нам нужно знать как можно больше, чтобы предотвратить повторение нынешней ситуации", – сказал представитель ВОЗ.

На вопрос, есть ли у Китая веские основания для отказа ВОЗ, доктор Галеа ответил: "С нашей точки зрения, нет".

Вчера, 30 апреля, сообщалось, что Американское разведывательное сообщество считает, что вирус COVID-19, возникший в Китае, не был искусственным или генетически модифицированным.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии.

По состоянию на 23:00 1 мая в мире зарегистрировано 3 386 852 случаев заражения коронавирусом, умерли 238 792 человек, выздоровели – 1 075 970.