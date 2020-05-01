Коронавирус. Китай отказал ВОЗ в доступе к расследованию происхождения COVID-19

Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19. Об этом сообщил представитель ВОЗ в Китае доктор Гауден Галеа, передает Sky News.
"Мы знаем, что проводится какое-то национальное расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться", - сказал Галеа.
По его словам, ВОЗ обратился с просьбой к комиссии по здравоохранению и властям Китая, поскольку знание о происхождении вируса очень важно, также чрезвычайно в этом контексте изучать взаимодействие между животными и человеком.
"Нам нужно знать как можно больше, чтобы предотвратить повторение нынешней ситуации", – сказал представитель ВОЗ.
На вопрос, есть ли у Китая веские основания для отказа ВОЗ, доктор Галеа ответил: "С нашей точки зрения, нет".