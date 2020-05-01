Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Китай отказал ВОЗ в доступе к расследованию происхождения COVID-19

Коронавирус. Китай отказал ВОЗ в доступе к расследованию происхождения COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Jalal Morchidi/EPA
01.05.2020, 23:45

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения в доступе к расследованию происхождения коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19

Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19. Об этом сообщил представитель ВОЗ в Китае доктор Гауден Галеа, передает Sky News.

"Мы знаем, что проводится какое-то национальное расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться", - сказал Галеа.

По его словам, ВОЗ обратился с просьбой к комиссии по здравоохранению и властям Китая, поскольку знание о происхождении вируса очень важно, также чрезвычайно в этом контексте изучать взаимодействие между животными и человеком.

"Нам нужно знать как можно больше, чтобы предотвратить повторение нынешней ситуации", – сказал представитель ВОЗ.

На вопрос, есть ли у Китая веские основания для отказа ВОЗ, доктор Галеа ответил: "С нашей точки зрения, нет".

  • Вчера, 30 апреля, сообщалось, что Американское разведывательное сообщество считает, что вирус COVID-19, возникший в Китае, не был искусственным или генетически модифицированным.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии.
  • По состоянию на 23:00 1 мая в мире зарегистрировано 3 386 852 случаев заражения коронавирусом, умерли 238 792 человек, выздоровели – 1 075 970.
Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Китай ВОЗ коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 