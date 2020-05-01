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Трамп заявил о связи COVID-19 с лабораторией в Ухане

Трамп заявил о связи COVID-19 с лабораторией в Ухане - Фото
Дональд Трамп (Фото: Alex Edelman/EPA)
01.05.2020, 12:15

По данным на утро 1 мая, CША находятся на первом месте по количеству инфицированных COVID-19, заболели 1 095 210 человек

Президент США Дональд Трамп располагает информацией, подтверждающей, что источник пандемии коронавируса мог находиться в одной из китайских научных лабораторий. Об этом Трамп заявил 30 апреля в ходе встречи с журналистами в Вашингтоне, отметив, что более подробных разъяснений сделать не может, передает DW.

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По словам Трампа, речь идет об Уханьском институте вирусологии.

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Он раскритиковал власти Китая за то, что они не остановили распространение вируса в своей стране. "Они либо были не в состоянии сделать это, либо решили не делать этого, а мир тяжело пострадал", - отметил Трамп.

Президент США не подтвердил заявление, распространенное ранее в тот же день офисом главы Управления директора Национальной разведки США Ричарда Гренелла, согласно которому спецслужбы США не считают, что коронавирус "был создан человеком или генетически модифицирован".

По данным на утро 1 мая, CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, с начала эпидемии заразились COVID-19 1 095 210 человек, зафиксированы 63 861 летальных случаев, выздоровели 155 737 пациентов.

CПРАВКА. В Ухане есть Институт вирусологии (вот официальный сайт). В этом институте действует лаборатория с четвертым уровнем биобезопасности (наивысшим).
  • Ранее Трамп раскритиковал ВОЗ, заявив, что организация не справилась с угрозой COVID-19 и больше ориентирована на Китай. Президент США пригрозил прекратить финансирование ВОЗ.
  • В ВОЗ ответили Трампу, что не стоит политизировать пандемию, поскольку это чревато большим количеством жертв.
  • Как известно, Трамп изначально скептически относился к информации об угрозе коронавируса. 28 апреля спросили, как он прокомментирует то, что в США уже более миллиона подтвержденных случаев коронавируса, учитывая его заявления в феврале о том, что 15 подтвержденных на тот момент случаев заболевания скоро "приблизятся к нулю".

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Арина Толина
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