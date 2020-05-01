Трамп заявил о связи COVID-19 с лабораторией в Ухане

Президент США Дональд Трамп располагает информацией, подтверждающей, что источник пандемии коронавируса мог находиться в одной из китайских научных лабораторий. Об этом Трамп заявил 30 апреля в ходе встречи с журналистами в Вашингтоне, отметив, что более подробных разъяснений сделать не может, передает DW.
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По словам Трампа, речь идет об Уханьском институте вирусологии.
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Он раскритиковал власти Китая за то, что они не остановили распространение вируса в своей стране. "Они либо были не в состоянии сделать это, либо решили не делать этого, а мир тяжело пострадал", - отметил Трамп.
Президент США не подтвердил заявление, распространенное ранее в тот же день офисом главы Управления директора Национальной разведки США Ричарда Гренелла, согласно которому спецслужбы США не считают, что коронавирус "был создан человеком или генетически модифицирован".
По данным на утро 1 мая, CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, с начала эпидемии заразились COVID-19 1 095 210 человек, зафиксированы 63 861 летальных случаев, выздоровели 155 737 пациентов.
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