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Коронавирус. Заболели 3,3 млн, Британия обогнала Францию: последние данные

Коронавирус. Заболели 3,3 млн, Британия обогнала Францию: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
01.05.2020, 07:30

Великобритания занимает четвертое место по числу инфицированных COVID-19, заболели 171 253 человек

На утро 1 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 3 308 503 человек, 234 112 умерли, 1 042 874 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, с начала эпидемии заразились COVID-19 1 095 210 человек, зафиксированы 63 861 летальных случаев, выздоровели 155 737 пациентов.

На втором месте – Испания, где 239 639 зараженных , 24 543 летальных случаев, 137 984 выздоровевших.

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Италия – на третьем месте, инфицированы 205 463 человека, летальных случаев 27 967, 75 945 выздоровевших.

На четвертом – Великобритания, она обошла Францию, в стране 171 253 случаев, 26 771 умерли, данных о выздоровевших нет.

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На пятом Франция – 167 178 случаев, 24 376 умерли, 49 476 выздоровели.

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На шестом - Германия – 163 009 заболевших, 6 623 умерли, 123 500 выздоровели.

Турция – на седьмом, заболели 120 204, умерли 3174, выздоровели 48 886.

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Россия – на восьмом, заразившихся 106 498 человек, умерли 1073, выздоровели 11 619.

Иран – на девятом, 94 640 зараженных, 6028 умерли, 75 103 выздоровели.

Бразилия - на десятом, 87 187 заболевших, 6006 летальных случаев, 35 935 выздоровевших.

Китай – на одиннадцатом, 82 874 заболели, 4633 умерли, 77 642 выздоровели.

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Арина Толина
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