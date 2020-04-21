Глава ВОЗ о коронавирусе: Худшее еще впереди

Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)

Люди не до конца осознают серьезность коронавируса SARS-CoV-2, а худший сценарий пандемии COVID-19 - еще впереди. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает Newseek.

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"Доверьтесь нам. Худшее еще впереди. Давайте предотвратим эту трагедию. Многие люди до сих пор не понимают, что это за вирус", - сказал он.

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Гебрейесус также сравнил вирус с испанским гриппом, который в начале ХХ века унес жизни около 100 млн человек.

"У него (коронавируса, - ред.) - очень опасная комбинация, и это происходит впервые за сто лет, как, например, при испанском гриппе 1918 года, который убил до 100 миллионов человек", - сказал он.

В то же время гендир ВОЗ выразил надежду, что с помощью современных технологий человечество сможет "предотвратить катастрофу такого рода".

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