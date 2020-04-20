Эксперты ВОЗ: Нет свидетельств, что выздоровевшие имеют иммунитет к COVID-19

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Сейчас нет данных, которые свидетельствовали бы о том, что у пациентов, которые выздоровели от коронавирусной болезни COVID-19, появляется иммунитет. Об этом рассказали топ-чиновники Всемирной организации здравоохранения, передает Voice of America.

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Глава службы новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керков отмечает, что серологические тесты, которые определяют наличие антител, не дают ответа на то, защищен ли человек.

"Никто не уверен, имеет ли человек с антителами полную защиту от болезни, или повторного заражения", - говорит в подтверждение ее слов директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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Он предостерегает правительства от использования серологических тестов для определения сатуса выздоровевших людей. Кроме того, он подчеркивает, что у данных тестов есть проблемы с чувствительностью.

"Впереди еще много работы, чтобы стандартизировать тесты и убедиться в их валидации", - добавил он.

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