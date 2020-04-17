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Следующим эпицентром вспышки коронавируса может стать Африка - ВОЗ

Следующим эпицентром вспышки коронавируса может стать Африка - ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: Nic Bothman/EPA
17.04.2020, 13:03

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Африка может стать новым эпицентром коронавирусной болезни

Африканский континент может стать следующим эпицентром пандемии коронавируса. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает BBC со ссылкой на регионального директора ВОЗ по Африканскому региону Матшидисо Моети.

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На прошлой неделе количество случаев заболевания коронавирусом в Африке резко возросло. На сегодняшний день в африканских странах от него умерло почти 1000 человек и около 18 000 заражено. Эти показатели намного ниже, чем в Европе, но "вирус активно распространяется из столиц в регионы", - отмечают в ВОЗ.

Моети считает, что Африка больше занимается "не лечением, а профилактикой коронавируса", потому что у местных врачей нет возможности лечить пациентов из-за нехватки оборудования.

В ВОЗ опасаются, что больше всего от коронавируса могут пострадать густонаселенные районы африканских стран, где людям сложно соблюдать социальную дистанцию и не всегда хватает мыла и воды.

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  • 19 марта 2020 года глава ВОЗ посоветовал Африке осознать угрозу коронавируса и готовиться к худшему.
  • 24 марта в ВОЗ заявляли, что глобальным эпицентром коронавируса могут стать Соединенные Штаты.
  • 13 апреля ВОЗ сообщила, что вспышки коронавируса продлятся до изобретения вакцины.

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Дарья Мостовая
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