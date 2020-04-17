Следующим эпицентром вспышки коронавируса может стать Африка - ВОЗ

Иллюстративное фото: Nic Bothman/EPA

Африканский континент может стать следующим эпицентром пандемии коронавируса. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает BBC со ссылкой на регионального директора ВОЗ по Африканскому региону Матшидисо Моети.

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На прошлой неделе количество случаев заболевания коронавирусом в Африке резко возросло. На сегодняшний день в африканских странах от него умерло почти 1000 человек и около 18 000 заражено. Эти показатели намного ниже, чем в Европе, но "вирус активно распространяется из столиц в регионы", - отмечают в ВОЗ.

Моети считает, что Африка больше занимается "не лечением, а профилактикой коронавируса", потому что у местных врачей нет возможности лечить пациентов из-за нехватки оборудования.

В ВОЗ опасаются, что больше всего от коронавируса могут пострадать густонаселенные районы африканских стран, где людям сложно соблюдать социальную дистанцию и не всегда хватает мыла и воды.

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19 марта 2020 года глава ВОЗ посоветовал Африке осознать угрозу коронавируса и готовиться к худшему.

24 марта в ВОЗ заявляли, что глобальным эпицентром коронавируса могут стать Соединенные Штаты.

13 апреля ВОЗ сообщила, что вспышки коронавируса продлятся до изобретения вакцины.

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