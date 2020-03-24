Коронавирус. США могут стать эпицентром пандемии – ВОЗ

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Соединенные Штаты Америки могут стать глобальным эпицентром пандемии коронавируса. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters.

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис заявила в Женеве, что в США произошло "очень большое ускорение" распространения коронавирусной инфекции, и потенциально они могут стать новым эпицентром пандемии.

"Возможно, этого не случится, но у них есть такой потенциал", – сказала она.

Отмечается, что за последние сутки 85% новых случаев COVID-19 были зафиксированы в Европе и США, из них 40% – из Соединенных Штатов.

По состоянию на 16:00 24 марта в мире зарегистрировано 395 753 случая заражения коронавирусом, умерли 17 234, выздоровели 103 736 человек. В США – 46 168 заболевших, умерли 582 человека.

23 марта в ВОЗ сообщили, что вакцина против коронавируса появится не ранее, чем через год.

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