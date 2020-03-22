Коронавирус. В ВОЗ оценили возможные сроки готовности вакцины

Майк Райан (Фото: EPA)

Разработка и тестирование вакцины против нового коронавируса продлятся не менее года. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает The Star.

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"Мы должны убедиться, что они абсолютно безопасны ... мы думаем минимум год", - сказал Райан отвечая на вопрос, когда появятся вакцины против коронавируса.

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