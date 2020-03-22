Коронавирус. В ВОЗ оценили возможные сроки готовности вакцины

Разработка и тестирование вакцины против нового коронавируса продлятся не менее года. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает The Star.
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"Мы должны убедиться, что они абсолютно безопасны ... мы думаем минимум год", - сказал Райан отвечая на вопрос, когда появятся вакцины против коронавируса.
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Люди с COVID-19 могут заражать других до 37 дней, инфицированные не имеют симптомов в среднем до пяти дней.
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16 марта сообщалось, что в США набирают 45 молодых и здоровых добровольцев для проведения первого клинического испытания различных вакцин против коронавируса SARS-CoV-2 на человеке. Тесты проводит Вашингтонский научно-исследовательский институт здравоохранения Kaiser Permanente в Сиэтле.
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Медведева Наталия