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Коронавирус. В ВОЗ оценили возможные сроки готовности вакцины

Коронавирус. В ВОЗ оценили возможные сроки готовности вакцины - Фото
Майк Райан (Фото: EPA)
22.03.2020, 16:45

В ВОЗ оценили возможные сроки готовности вакцины от коронавируса

Разработка и тестирование вакцины против нового коронавируса продлятся не менее года. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает The Star.

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"Мы должны убедиться, что они абсолютно безопасны ... мы думаем минимум год", - сказал Райан отвечая на вопрос, когда появятся вакцины против коронавируса.

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Медведева Наталия
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