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В ВОЗ заявили о начале тестирования вакцины от коронавируса

В ВОЗ заявили о начале тестирования вакцины от коронавируса - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)
18.03.2020, 22:15

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о начале испытаний вакцины от SARS-Cov-2

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter ВОЗ.

"Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса. Это невероятное достижение. Мы благодарим ученым всего мира, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию", - заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Подробности о вакцине и ее создателях не сообщаются.

Медведева Наталия
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вакцина ВОЗ коронавирус Тедрос Аданом Гебреисус
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