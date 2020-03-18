В ВОЗ заявили о начале тестирования вакцины от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter ВОЗ.
"Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса. Это невероятное достижение. Мы благодарим ученым всего мира, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию", - заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.
Подробности о вакцине и ее создателях не сообщаются.
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16 марта сообщалось, что в США набирают 45 молодых и здоровых добровольцев для проведения первого клинического испытания различных вакцин против коронавируса SARS-CoV-2 на человеке. Тесты проводит Вашингтонский научно-исследовательский институт здравоохранения Kaiser Permanente в Сиэтле.
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Медведева Наталия