В ВОЗ заявили о начале тестирования вакцины от коронавируса

Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter ВОЗ.

"Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса. Это невероятное достижение. Мы благодарим ученым всего мира, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию", - заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Подробности о вакцине и ее создателях не сообщаются.