Симптомы у заболевших COVID-19 проявляются в среднем на шестой день - ученые

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 (иллюстрация — NEXU)

Средний инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает у человека заболевание COVID-19, составляет немногим более пяти дней. Результаты нового исследования специалистов Университета Джона Хопкинса опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine, кратко о них пишет ScienceAlert.

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Команда медиков изучила 181 случай COVID-19 за пределами провинции Хубэй в КНР до 24 февраля. Была создана модель, демонстрирующая распределение инкубационного периода - времени между инфицированием и первыми явными симптомами.

Выяснилось, что у <2,5% зараженных симптомы проявятся за 2,2 суток, а предполагаемый средний инкубационный период - 5,1 суток. У 97,5% инфицированных симптомы проявились в течение 11,5 дней.

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"Основываясь на анализе общедоступных данных, рекомендация для мониторинга/карантина в течение 14 дней является разумной. Хотя с этим периодом некоторые случаи будут пропущены в долгосрочной перспективе", - пишут эпидемиологи, хотя были сообщения об инкубационных периодах до 19 и даже 24 дней.

Они подсчитали, что на каждые 10 000 человек под карантином примерно у 101 развились симптомы после окончания 14-дневного периода.

"Пока не будет разработана вакцина, лучший способ борьбы с вирусом - сохранять спокойствие, мыть руки (в течение 20 секунд!), а если почувствовали себя плохо - оставайтесь дома", - резюмировали ученые.

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