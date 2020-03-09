Коронавирус.В Италии вводят карантин по всей стране

Коронавирус в Италии (Фото: Angelo Carconi/ЕРА)

Власти Италии вводят строгие карантинные меры по всей территории страны. Об этом сообщает BBC News.

Премьер-министр Джузеппе Конте сказал, что людям разрешено ездить только на работу или в случае чрезвычайных семейных ситуаций.

Новость обновляется...

В стране также отменяются все публичные мероприятия, приостановлены спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи.

Конте просит граждан оставаться дома, чтобы защитить самых хрупких перед коронавирусом членов общества – пожилых людей.

Карантинные меры вступают в силу со вторника. Сегодня в Италии от коронавируса погибли 97 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране составляет 463. Италия - вторая наиболее сильно пострадавшая страна мира после Китая.