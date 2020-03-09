Шмыгаль утвердил усиленный план борьбы с коронавирусом: что в нем

Денис Шмыгаль (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Премьер Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Пограничникам и медикам поручили проводить осмотр всех, кто прибывает в Украину из-за границы или из временно оккупированных территорий. На пунктах пропуска будут дежурить реанимационные и медицинские автомобили.

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Руководители профильных ведомств обязаны обеспечить трехмесячный резерв медицинских масок. Правительство проверит, способны ли национальные производители обеспечить спрос, а Антимонопольный комитет будет следить, чтобы не было ценовых спекуляций.

Минздрав же должен будет разработать план коммуникации, который поможет определить алгоритм действий при появлении новых случаев заражения. Этот план доведут до местных властей. Также Минздрав обязан "отработать вопрос" по созданию сети центров профилактики заболеваний.

До 11 марта МОЗ должны подать проект увеличения финансирования лабораторных центров. Цель – обеспечить их диагностическими материалами, средствами индивидуальной защиты, тест-системами на коронавирус.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В ВОЗ предупреждают : в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

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