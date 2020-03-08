Чеснок и кокаин не помогут. В ВОЗ развеяли мифы о коронавирусе

Фото: Maurizio Brambatti/ЕРА

Чеснок, хоть и полезен, но неэффективен для Всемирная организация здравоохранения опубликовала разоблачение мифов о коронавирусе.

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LIGA.net сделала краткий список:

1. Чеснок является полезным для здоровья продуктом, но данных о его эффективности как профилактики от коронавируса нет;

2. Натирание кунжутным маслом, промывание носа солевым раствором и обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью не являются способами профилактики COVID-19;

3. Прием кокаина не помогает защититься от заражения. Наркотики несут лишь пагубное воздействие на здоровье;

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4. Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить новый коронавирус;

5. Коронавирус не передается через укусы комаров;

6. Риск заражения коронавирусом в результате прикосновения к предметам, включая монеты, банкноты или банковские карты, является очень низким;

7. Коронавирусы не могут разноситься по воздуху на большие расстояния. При чихании и кашле они разлетаются максимум на метр;

8. Электросушилки для рук не убивают вирус;

9. Доказательств того, что можно заразиться от домашних животных, нет;

10. Вакцина от пневмонии не обезопасит от заражения коронавирусом.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В ВОЗ предупреждают : в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

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