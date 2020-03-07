В Минздраве объяснили, чем отличается грипп от коронавируса

Коронавирус COVID-19 под микроскопом (Фото: пресс-служба NIAID/ЕРА)

Коронавирус COVID-19 и вирус гриппа имеют сходную клиническую картину и способ передачи, однако между ними есть отличие - скорость передачи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Поскольку вспышка COVID-19 продолжает развиваться, ВОЗ проводит сравнение с гриппом. Оба вызывают респираторные заболевания, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия", - отметили в пресс-службе.

В Минздраве уточнили, что COVID-19 и вирусы гриппа вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр заболеваний от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.

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Оба вируса передаются при контакте, каплях и фомитах.

"В результате те же меры общественного здравоохранения, как гигиена рук и соблюдение дыхательного этикета (кашель в локоть или в одноразовую салфетку), являются важными действиями, которые все могут предупредить инфекцию", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты обратили внимание, что скорость передачи является важным отличием между двумя вирусами.

Грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий последовательный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19.

"Последовательный интервал для вируса COVID-19 оценивается в 5-6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет три дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID19", - говорится в сообщении.

Для COVID-19 данные на сегодняшний день предполагают, что 80% инфекций являются легкими или бессимптомными, 15% - тяжелыми инфекциями, которые требуют кислородной терапии и 5% являются критическими случаями, которые требуют искусственной вентиляции легких.

По данным Минздрава, наиболее подвержены риску тяжелой гриппозной инфекции дети, беременные женщины, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитом.

В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.

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