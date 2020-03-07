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Коронавирус. Выздоровели почти 60 000 человек: последние данные

Коронавирус. Выздоровели почти 60 000 человек: последние данные - Фото
Фото: ЕРА
07.03.2020, 10:19

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвержден в Колумбии

По состоянию на 7 марта, в мире зарегистрировано 102 188 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3491 – летальные, выздоровели 57 389 человек. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Всего Италии умерли 197 человек, Иране – 124, Южной Корее – 44.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвержден у 19-летнего мужчины в Колумбии, пишет Xinhua. Он прибыл в Боготу из Милана.

  • В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.
  • 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.

Читайте также: Коронавирус. В Польше зафиксированы четыре новых случая

Арина Толина
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