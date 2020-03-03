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В Украине - первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19

В Украине - первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 - Фото
Иллюстрация: LIGA.net
03.03.2020, 11:17

Первый случай диагностирован в Черновцах - заболел мужчина, который побывал в Италии. Симптомы у пациента - "горячка" и сухой кашель. Он изолирован.

В Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: вирус поразил мужчину в Черновцах. Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, после путешествия по странам, где были зафиксированы случаи COVID-19, в Украину вернулась семейная пара - мужчина и женщина. При пересечении границы температура у них была нормальной. В Черновицкой области, куда они вернулись, был проведен дополнительный температурный скрининг, а также проведена беседа насчет профилактических мер при подозрении на заболевание, так как люди вернулись из стран, где есть вспышки коронавируса.

Объясняем коротко: Коронавирусом можно заразиться повторно. Надо ли паниковать?

Буквально через два дня после самоизоляции у мужчины появились симптомы, которые могли свидетельствовать о коронавирусе. После консультации с семейным врачом мужчина продолжал оставаться дома, а ночью 29 февраля ему вызвали скорую помощь.

Пациента доставили на подготовленную для таких случаев госпитальную базу. Жена, с которой путешествовал заразившийся, находится в самоизоляции дома, - без каких-либо признаков ОРВИ.

Полное сообщение о первом случае заболевания в Украине:

Главный санитарный врач Украины напомнил, что вчера была информация о четырех случаях с подозрением на коронавирус. 3 марта подозрение подтверждено у одного человека. Все материалы и образцы дополнительно переданы в вирусологические лаборатории ВОЗ, идет работа с контактными лицами заболевшего - "их немного", говорит он.

Ляшко выразил уверенность, что система здравоохранения Украины "продемонстрировала готовность к первому случаю": "Никаких экстремальных или чрезвычайных происшествий не было. Мы работаем в обычном штатном режиме".

  • В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.
  • По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется.

Важно: Профилактика коронавируса: мойте руки, открывайте форточки и работайте из дома

Евгений Пилипенко
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вирус инфекция коронавирус COVID-10 черновцы
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