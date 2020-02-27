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На границе с Молдовой пограничники начали температурный скрининг: фото

На границе с Молдовой пограничники начали температурный скрининг: фото - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
27.02.2020, 12:48

В Госпогранслужбе заверили, что ситуация на границе находится под контролем в круглосуточном режиме

В Винницкой области пограничники для предупреждения распространения коронавируса COVID-19 начали проведение температурного скрининга лиц, прибывших из Молдовы. Об этом сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд.

Температурный скрининг, визуальный осмотр и опрос лиц осуществляться в шести межгосударственных пунктах пропуска, расположенных на территории области: четырех автомобильных пунктах пропуска, международном аэропорту Винница и на железнодорожном вокзале.

Температурный скрининг прибывшим из Молдовы: фото

Фото: facebook.com/Могилев-Подольский пограничный отряд

У пограничников - бесконтактные термометры и средства индивидуальной защиты.

В пресс-службе Госпогранслужбы уточнили, что принято решение силами Государственной пограничной службы и Минздрава проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины.  

Пограничники меряют температуру прибывшим из-за рубежа

Фото: facebook.com/Могилев-Подольский пограничный отряд

Он будет осуществляться для граждан, которые следуют в Украину из любой страны мира как авиасообщением, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины.

Видео: dpsu.gov.ua

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Арина Толина
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