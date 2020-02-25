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Аэропорт Киев: У нас не проверяют температуру пассажиров из Италии

Аэропорт Киев: У нас не проверяют температуру пассажиров из Италии - Фото
Аэропорт "Киев"
25.02.2020, 16:01

В пресс-службе аэропорта Киев (Жуляны) сказали, что скрининг температуры пассажиров из Италии не проводится

В международном аэропорту Киев не осуществляется скрининг температуры прилетающих из Италии граждан. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сообщила руководитель пресс-службы аэропорта Галина Богданенко.

Она рассказала, что сканеров, которые выявляют симптомы болезни, в аэропорту нет.

Корреспондент уточнил, измеряется ли каким-либо другим образом температура прибывающих из Италии людей. "Нет", - сказала руководитель пресс-службы.

На вопрос, прибывали ли сегодня рейсы из Италии, Богданенко ответила, что ночью, около 2 часов, был рейс из Рима. Этот рейс осуществляется ежедневно.

Вчера вечером глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что все граждане, которые были на территории Италии, как иностранцы, так и граждане Украины, при въезде в Украину будут проходить температурный скрининг.

Сегодня на брифинге советник премьер-министра Антон Турупалов заявил, что граждан, прибывающих в Украину авиарейсами или через пункты пропуска автомобилей, проверяют на наличие симптомов коронавируса, сообщает Укринформ.

"Насколько мне известно, ни одного человека не было обнаружено. Все обязательно проходят эту проверку. Поэтому, если будут хоть какие-то признаки острых вирусных респираторных заболеваний, такой человек будет обязательно передан специалистам из медицинских учреждений", - подчеркнул Турупалов.

Сейчас, по его словам, эта проверка в обязательном порядке осуществляется для граждан, прибывающих из Италии.

  • По состоянию на 24 февраля, в Италии умерли уже шесть человек, инфицированных коронавирусом.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

  • LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.

Ребрина Вадим
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италия аэропорт киев коронавирус COVID-19
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