В Италии уже шесть человек умерли от коронавируса, утром еще было трое

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В Италии умерли уже шесть человек, инфицированных коронавирусом. Начиная с прошедшей пятницы, коронавирусом заразились более 15 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянских чиновников.

В Италии – худшая в Европе ситуация с распространением коронавируса. Подавляющее большинство заболевших в этой стране - из богатых районов Ломбардии и Венето.

Во всей северной Италии как минимум на неделю закрыли школы, университеты, музеи и кинотеатры, а также запретили публичные мероприятия, в том числе знаменитый венецианский карнавал.

"Честно говоря, никто не думал, что распространение (коронавируса) будет настолько агрессивным. Болезнь не является серьезной, но ее нельзя недооценивать", - сказал губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

Аналитики предупреждают, что вспышка коронавируса может привести к тому, что экономика Италии столкнется с четвертой рецессией за 12 лет. Итальянские акции упали на 4,68% в 13:00 по Гринвичу.

Ломбардия - наиболее пострадавший регион с приблизительно 172 подтвержденными случаями, в соседнем Венето зафиксированы 32 инфицированных, а в Венеции - двое.

Украинцев нет среди зараженных коронавирусом в Италии, сообщил в комментарии hromadske посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

Сегодня утром сообщалось о трех случаях смерти от коронавируса в Италии. Все умершие были пожилыми людьми.

Инфекционисты вместе с полицией в оперативном режиме пытаются выяснить , как в Италию попал коронавирус COVID-19, после чего в провинциях Ломбардия и Венето началась его вспышка.

МАУ планирует усилить допмеры безопасности на рейсах в Рим, Милан и Венецию.