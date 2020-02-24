В Италии ищут "нулевого пациента": пока неизвестно, кто стоит за вспышкой вируса

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В Италии инфекционисты вместе с полицией в оперативном режиме пытаются выяснить, как в страну попал коронавирус COVID-19, после чего в провинциях Ломбардия и Венето началась его вспышка. Первый инфицированный (или инфицированные) патогеном из КНР пока не найдены, пишет Corriera della Sera.

Первоначально подозрение пало на 38-летнего мужчину из городка Кодоньо: у него диагностировали первый случай заболевания в Ломбардии. Этот сотрудник компании Unilever общался с приятелем, который в январе приехал из Китая, и мог подхватить вирус от него. Однако тесты на антитела не подтвердили версию.

Сейчас идет проверка других потенциальных носителей в Кодоньо через все их контакты: начинают с ближайших членов семьи (жена/муж, дети), переходят к родителям, друзьям, коллегам, соседям в самолете или поезде.

Кодоньо - практически пригород Милана; если носитель побывал/побывает в этом городе с населением около 1,5 млн человек, купировать вспышку будет сложнее.

Сейчас 10 городков в Ломбардии и Венето изолированы из-за вспышки COVID-19.

СПРАВКА. Нулевой пациент - первый заразившийся в популяции. На глобальном уровне в случае с COVID-19 это, вероятно, кто-то из Уханя. Первичные пациенты - те, кто заразились от нулевого. Применительно к Италии нулевой пациент - тот, кто привез вирус в страну. Такой человек мог бы указать на источник заболевания и возможные пути распространения.