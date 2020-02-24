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Есть четкий план действий на случай обнаружения коронавируса в Украине – Кабмин

Есть четкий план действий на случай обнаружения коронавируса в Украине – Кабмин - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
24.02.2020, 21:26

Каждая область Украины имеет четкий план действий в случае обнаружения зараженных коронавирусом людей

В каждой области Украины существует конкретный план действий на случай обнаружения инфицированных коронавирусом COVID-19. Все находившиеся в Италии люди при въезде Украину будут проверяться. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

У него спросили, есть ли у Украины приблизительный план действий на случай появления в Украине инфицированных коронавирусом.

"Он не приблизительный, он очень конкретный. В каждой области разработан план, доведен до сведения соответствующих больниц. Определены специальные больницы, в которых оборудованы инфекционные боксы – больше 2000 по Украине", - ответил премьер.

"В какой бы области ни возникла опасность, там есть люди, которые моментально на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят всю необходимую помощь", - добавил Гончарук.

При этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что все граждане, которые были на территории Италии, как иностранцы, так и граждане Украины, при въезде в Украину будут проходить температурный скрининг.

  • Сегодня утром сообщалось о трех случаях смерти от коронавируса в Италии. Все умершие были пожилыми людьми.
  • После обеда жертв было уже шестеро. Украинцев среди зараженных, по данным посольства, нет.
  • Инфекционисты вместе с полицией в оперативном режиме пытаются выяснить, как в Италию попал коронавирус.
  • МАУ планирует усилить допмеры безопасности на рейсах в Рим, Милан и Венецию.
  • С 25 февраля Генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов.

Ребрина Вадим
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