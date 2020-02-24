Коронавирус в Италии. Генконсульство Украины в Милане приостанавливает работу

В связи с распространением на территории итальянской Ломбардии коронавируса COVID-19 с 25 февраля Генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов. Об этом сообщает пресс-служба консульства.
Там отметили, что выполняют соответствующее решение местных властей о введении превентивных мер на территории Ломбардии – в частности, прекращении приема граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг.
Прием граждан будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии, о чем будет своевременно сообщено, отметили в консульстве.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации (потеря документов, подтвержденная необходимость срочного выезда в Украину, смерть родственника, дорожно-транспортное происшествие, арест и т.д.) просим обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или по электронной почте gc_itm@mfa.gov.ua", - сказано в сообщении.
Также в консульстве попросили придерживаться общих рекомендаций противовирусной безопасности, опубликованных на сайте МИД Украины.