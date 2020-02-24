Коронавирус в Италии. Генконсульство Украины в Милане приостанавливает работу

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В связи с распространением на территории итальянской Ломбардии коронавируса COVID-19 с 25 февраля Генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов. Об этом сообщает пресс-служба консульства.

Там отметили, что выполняют соответствующее решение местных властей о введении превентивных мер на территории Ломбардии – в частности, прекращении приема граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг.

Прием граждан будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии, о чем будет своевременно сообщено, отметили в консульстве.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации (потеря документов, подтвержденная необходимость срочного выезда в Украину, смерть родственника, дорожно-транспортное происшествие, арест и т.д.) просим обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или по электронной почте gc_itm@mfa.gov.ua", - сказано в сообщении.

Также в консульстве попросили придерживаться общих рекомендаций противовирусной безопасности, опубликованных на сайте МИД Украины.

Сегодня утром сообщалось о трех случаях смерти от коронавируса в Италии. Все умершие были пожилыми людьми.

После обеда жертв было уже шестеро . Украинцев среди зараженных, по данным посольства, нет.

Инфекционисты вместе с полицией в оперативном режиме пытаются выяснить , как в Италию попал коронавирус.

МАУ планирует усилить допмеры безопасности на рейсах в Рим, Милан и Венецию.