Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус в Италии. Генконсульство Украины в Милане приостанавливает работу

Коронавирус в Италии. Генконсульство Украины в Милане приостанавливает работу - Фото
Фото: ЕРА
24.02.2020, 20:13

Генконсульство Украины в Милане временно приостанавливает прием граждан и выдачу документов из-за активного распространения коронавируса COVID-19

В связи с распространением на территории итальянской Ломбардии коронавируса COVID-19 с 25 февраля Генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов. Об этом сообщает пресс-служба консульства.

Там отметили, что выполняют соответствующее решение местных властей о введении превентивных мер на территории Ломбардии – в частности, прекращении приема граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг.

Прием граждан будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии, о чем будет своевременно сообщено, отметили в консульстве.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации (потеря документов, подтвержденная необходимость срочного выезда в Украину, смерть родственника, дорожно-транспортное происшествие, арест и т.д.) просим обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или по электронной почте gc_itm@mfa.gov.ua", - сказано в сообщении.

Также в консульстве попросили придерживаться общих рекомендаций противовирусной безопасности, опубликованных на сайте МИД Украины.

  • Сегодня утром сообщалось о трех случаях смерти от коронавируса в Италии. Все умершие были пожилыми людьми.
  • После обеда жертв было уже шестеро. Украинцев среди зараженных, по данным посольства, нет.
  • Инфекционисты вместе с полицией в оперативном режиме пытаются выяснить, как в Италию попал коронавирус.
  • МАУ планирует усилить допмеры безопасности на рейсах в Рим, Милан и Венецию.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
италия милан консульство коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 