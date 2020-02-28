Коронавирус. Эвакуация украинцев из Италии пока не рассматривается - посол

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Массовая эвакуация украинцев из Италии из-за распространения коронавируса COVID-19 не планируется. Об этом в эфире программы Право на власть телеканала 1+1 заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Мы не рассматриваем этот сценарий (эвакуации, - ред.) по двум причинам. Первая сегодня из Италии в Украину летают около 50 рейсов в неделю и любой гражданин, который считает, что он должен вернуться для того, чтобы пройти лечение или тест в Украине, может воспользоваться самолетом или более сотней автобусных маршрутов между Украиной и Италией", - сообщил Перелыгин.

По его словам, Италия сохраняет транспортное сообщение со всем миром, никаких ограничений относительно поездок в любую страну нет.

Вторая причина, как отметил посол, заключается в том, что, по данным ВОЗ, система здравоохранения в Италии - одна из лучших в мире.

Перелыгин уточнил, вместе с видом на жительство в Италии украинцы получают специальные медкарты и могут бесплатно проходить лечение. Что касается тех, кто приезжает с бизнес или туристической целью, то при необходимости они получат бесплатную медпомощь по страхованию или через систему скорой помощи.

Говоря о состоянии здоровья 26-летней украинки, которая заразилась коронавирусом COVID-19, посол сообщил, что, по информации врачей, ее состояние некритичное, заболевание проявляется как обычный грипп.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Они помещены под наблюдение на базу НГУ в Новых Санжарах. Первые тесты - отрицательные.

27 февраля сообщалось, что 26-летняя украинка, которая проживает в городе Кремона в итальянской провинции Ломбардия, заразилась коронавирусом COVID-19.

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