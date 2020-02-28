Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Эвакуация украинцев из Италии пока не рассматривается - посол

Коронавирус. Эвакуация украинцев из Италии пока не рассматривается - посол - Фото
Иллюстративное фото: Tamas Soki/ЕРА
28.02.2020, 06:37

Посол Евгений Перелыгин отметил, что по данным ВОЗ, система здравоохранения в Италии - одна из лучших в мире

Массовая эвакуация украинцев из Италии из-за распространения коронавируса COVID-19 не планируется. Об этом в эфире программы Право на власть телеканала 1+1 заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Мы не рассматриваем этот сценарий (эвакуации, - ред.) по двум причинам. Первая сегодня из Италии в Украину летают около 50 рейсов в неделю и любой гражданин, который считает, что он должен вернуться для того, чтобы пройти лечение или тест в Украине, может воспользоваться самолетом или более сотней автобусных маршрутов между Украиной и Италией", - сообщил Перелыгин.

По его словам, Италия сохраняет транспортное сообщение со всем миром, никаких ограничений относительно поездок в любую страну нет.

Вторая причина, как отметил посол, заключается в том, что, по данным ВОЗ, система здравоохранения в Италии - одна из лучших в мире.

Перелыгин уточнил, вместе с видом на жительство в Италии украинцы получают специальные медкарты и могут бесплатно проходить лечение. Что касается тех, кто приезжает с бизнес или туристической целью, то при необходимости они получат бесплатную медпомощь по страхованию или через систему скорой помощи.

Говоря о состоянии здоровья 26-летней украинки, которая заразилась коронавирусом COVID-19, посол сообщил, что, по информации врачей, ее состояние некритичное, заболевание проявляется как обычный грипп.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Они помещены под наблюдение на базу НГУ в Новых Санжарах. Первые тесты - отрицательные.
  • 27 февраля сообщалось, что 26-летняя украинка, которая проживает в городе Кремона в итальянской провинции Ломбардия, заразилась коронавирусом COVID-19.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.

Читайте также: Первые жертвы коронавируса в Украине. Дураки - первые в группе риска

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
эвакуация италия коронавирус COVID-19 евгений перелыгин посол
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 