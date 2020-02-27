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У украинки из Италии обнаружили коронавирус COVID-19 – СМИ

У украинки из Италии обнаружили коронавирус COVID-19 – СМИ - Фото
Фото: Yuan Zheng/ЕРА
27.02.2020, 07:00

По данным итальянских СМИ, украинка, проживающая на Севере Италии, заразилась коронавирусом. Выявили недуг, когда она отдыхала в южном регионе страны

26-летняя украинка, которая проживает в городе Кремона в итальянской провинции Ломбардия, заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает местное издание Cremona Oggi, о кейсе также пишут в общенациональном Fanpage.

Первый тест подтвердился в больнице Котуньо в Неаполе. Пробы направили на повторный анализ в Римский институт Спалланзани.

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Женщина начала себя плохо чувствовать, когда отдыхала у родителей в небольшой деревне Абатемарко на юге страны. Мэр коммуны Монтано-Антилия Луччиано Тривели сообщил, что инфицированная с семьей находятся в больнице, ее, как носителя, изолировали.

Корреспондент LIGA.net обратился за комментарием в Министерство иностранных дел, Минздрав, посольство и консульства Украины в Италии.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 9 февраля вирус выявили у украинца, члена экипажа лайнера Diamond Princess, который изолировали у берегов японского города из-за подозрения на заражение коронавирусом у людей, которые находятся на борту. На следующий день стало известно о заболевшей на лайнере украинке.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.

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Марк Сировой
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украинка коронавирус COVID-19 кремона Абатемарко
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