У украинки из Италии обнаружили коронавирус COVID-19 – СМИ

26-летняя украинка, которая проживает в городе Кремона в итальянской провинции Ломбардия, заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает местное издание Cremona Oggi, о кейсе также пишут в общенациональном Fanpage.
Первый тест подтвердился в больнице Котуньо в Неаполе. Пробы направили на повторный анализ в Римский институт Спалланзани.
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Женщина начала себя плохо чувствовать, когда отдыхала у родителей в небольшой деревне Абатемарко на юге страны. Мэр коммуны Монтано-Антилия Луччиано Тривели сообщил, что инфицированная с семьей находятся в больнице, ее, как носителя, изолировали.
Корреспондент LIGA.net обратился за комментарием в Министерство иностранных дел, Минздрав, посольство и консульства Украины в Италии.
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