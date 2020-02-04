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Вирус. В Японии закрыли на карантин лайнер: на борту 3500 человек

Вирус. В Японии закрыли на карантин лайнер: на борту 3500 человек - Фото
Круизный лайнер Diamond Princess (скриншот видео Cruise Ship Info, YouTube)
04.02.2020, 08:11

На борту ранее находился пассажир, у которого зафиксировали заражение коронавирусом

Круизный лайнер Diamond Princess изолировали в порту Йокогама, Япония. Об этом сообщает DW со ссылкой на японские СМИ.

Сообщается, что заражение новым штаммом коронавируса выявлено у 80-летнего пассажира, который сошел с рейса в Гонконге несколько дней назад.

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Сейчас недомогание чувствуют семеро людей, которые продолжили круиз. У них взяли пробы для анализа. Результаты будут в течение суток.

На данный момент в Японии зафиксировано 20 случаев заражения. Более 500 граждан страны восходящего Солнца ранее эвакуировали из эпицентра вспышки вируса – китайского города Ухань.

  • 30 января круизный лайнер с около 6000 пассажирами изолировали в итальянском порту Чивитавеккья. Тогда подозрение на заражение вирусом у пассажиров не подтвердилось.

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