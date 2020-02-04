Вирус. В Японии закрыли на карантин лайнер: на борту 3500 человек

Круизный лайнер Diamond Princess изолировали в порту Йокогама, Япония. Об этом сообщает DW со ссылкой на японские СМИ.
Сообщается, что заражение новым штаммом коронавируса выявлено у 80-летнего пассажира, который сошел с рейса в Гонконге несколько дней назад.
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Сейчас недомогание чувствуют семеро людей, которые продолжили круиз. У них взяли пробы для анализа. Результаты будут в течение суток.
На данный момент в Японии зафиксировано 20 случаев заражения. Более 500 граждан страны восходящего Солнца ранее эвакуировали из эпицентра вспышки вируса – китайского города Ухань.
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