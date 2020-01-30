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Вирус. В Италии заблокировали корабль: на борту 6000 человек

Вирус. В Италии заблокировали корабль: на борту 6000 человек - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.сom
30.01.2020, 15:21

Пассажирам запретили покидать судно, корабль покинет порт лишь после проверки проб двоих туристов из Китая

Круизный лайнер Costa Cruises заблокирован в итальянском порту Чивитавеккья из-за подозрения на заражение новым коронавирусом у супружеской пары из Гонконга. Об этом сообщает ANSA.

Супруги прилетели в Милан 25 января, а затем из Савоны отправилась в круиз. Корабль успел зайти в порты Марселя, Барселоны и Пальма-де-Майорки.

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Судно сможет продолжить круиз лишь после проверки проб супругов в лаборатории в Риме.

Всего на борту находятся более 750 граждан Китая.

По состоянию на 30 января случаи заражения вирусом подтверждены в трех европейских странах: Германии, Франции и Финляндии.

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