Вирус. В Италии заблокировали корабль: на борту 6000 человек

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Круизный лайнер Costa Cruises заблокирован в итальянском порту Чивитавеккья из-за подозрения на заражение новым коронавирусом у супружеской пары из Гонконга. Об этом сообщает ANSA.

Супруги прилетели в Милан 25 января, а затем из Савоны отправилась в круиз. Корабль успел зайти в порты Марселя, Барселоны и Пальма-де-Майорки.

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Судно сможет продолжить круиз лишь после проверки проб супругов в лаборатории в Риме.

Всего на борту находятся более 750 граждан Китая.

По состоянию на 30 января случаи заражения вирусом подтверждены в трех европейских странах: Германии, Франции и Финляндии.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. З а последние сутки скончались 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV , общее число жертв достигло уже 170 человек.

коронавирусом 2019-nCoV С 23 января в городах провинции Хубэй, очаге вспышки вируса, начали вводить карантин. Режим отличается в зависимости от решений властей конкретного города. В Ухане, в частности отменили рейсы отбывающих самолетов, автобусов и поездов.

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