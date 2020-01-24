Новый вирус. В Китае закрыли на карантин 13 городов

Китайская милиция проверяет температуру тела автомобилистов в Ухане (Фото: Stringer/ЕРА)

13 китайских городов в провинции Хубэй закрыли на карантин после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией национального уровня. Об этом сообщает Time.

В городах было перекрыто транспортное сообщение. Крупнейший город провинции Ухань нельзя покинуть ни на самолете, ни на поезде, ни автобусе. Это сделано, чтобы люди не ездили в традиционные путешествия на Лунный Новый год и не разносили вирус по стране.

Читайте также: В Минздраве оценили риски проникновения нового вируса в Украину

Сообщается, что местные жители начинают накапливать запасы продуктов, а СМИ публикуют видео с пустыми полками супермаркетов в Ухане.

В столице, Пекине, из-за вируса отменили празднование Лунного Нового года.

Читайте также: Китайский вирус уже в США. К чему готовиться Украине? Разбор