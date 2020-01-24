Новый вирус в Китае: число зараженных возросло

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Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщила, что количество случаев заражения коронавирусом возросло до 830. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось, что заболели в стране 616 человек.

Уже известно о 25 летальных случаях в результате заражения новым коронавирусом, 24 из них зафиксированы в провинции Хубэй, где и находится эпицентр заражения (центральная часть Китая), еще один - в провинции Хэбэй на востоке страны.

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